Portugal regista mais mortes em 2025, mas óbitos infantis baixaram

Portugal registou mais mortes em 2025, com mais 3.124 óbitos face a 2024, mas os óbitos de crianças com menos de um ano baixaram, totalizando 241, menos 14, revelam esta sexta-feira, 16 de janeiro, dados do Instituto Nacional de Estatística (INE).Segundo as "Estatísticas Vitais" do INE, foram registados 122.151 óbitos em 2025, representado um acréscimo de 2,6% face ao ano anterior. Em dezembro do ano passado, registaram-se 12. 669 óbitos, mais 3250 (+34,5%) do que no mês anterior, indica o relatório..Os dados preliminares do INE revelam que a maioria dos óbitos (87%) foi de pessoas com 65 e mais anos e mais de metade (61,2%) de pessoas com 80 e mais anos.Duas das 241 mortes de crianças com menos de um ano foram de mães residentes no estrangeiro, refere o Instituto Nacional de Estatística.As estatísticas apontam ainda que, entre janeiro e novembro de 2025, foram registados 80 206 nados-vivos no país, mais 2.304 (3%) do que em igual período de 2024, dos quais 235 de mães residentes no estrangeiro (268 em 2024).Nos primeiros onze meses do ano, o valor acumulado do saldo natural (diferença entre o número de nados-vivos e o número de óbitos) foi de menos 28.937, enquanto no mesmo período de 2024 tinha sido de menos 29 854.