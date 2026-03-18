Mulher terá burlado dezenas de pessoas através das redes sociais

Uma mulher terá burlado dezenas de pessoas de todo o país através de um esquema nas redes sociais, através do qual anunciava a venda de bilhetes para concertos, festivais e eventos desportivos, bem como de telemóveis, alojamentos para férias e até selos promocionais de hipermercados.A Polícia Judiciária realizou buscas no concelho de Palmela, no âmbito de uma operação denominada Showbiz, tendo apreendido equipamento informático, identificado como tendo sido utilizado na alegada prática das burlas. A mulher, que recorreria a este esquema desde 2023, foi constituída arguida.De acordo com um comunicado da PJ, “a suspeita terá aderido a um plano destinado a burlar diversas pessoas através das redes sociais, com o propósito de receber montantes monetários que não lhe pertenciam e, assim, obter enriquecimento ilegítimo”.A investigação, no decurso da qual “foi possível identificar o rasto digital e financeiro da presumível autora”, irá prosseguir para apurar a existência de mais lesados. O inquérito é dirigido pelo Ministério Público de Barcelos.