Mulher terá burlado dezenas de pessoas através das redes sociais
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Mulher terá burlado dezenas de pessoas através das redes sociais

Suspeita anunciava a venda de vários produtos, desde bilhetes para concertos, a telemóveis e até selos promocionais de hipermercados. Foi constituída arguida.
Sofia Fonseca
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Uma mulher terá burlado dezenas de pessoas de todo o país através de um esquema nas redes sociais, através do qual anunciava a venda de bilhetes para concertos, festivais e eventos desportivos, bem como de telemóveis, alojamentos para férias e até selos promocionais de hipermercados.

A Polícia Judiciária realizou buscas no concelho de Palmela, no âmbito de uma operação denominada Showbiz, tendo apreendido equipamento informático, identificado como tendo sido utilizado na alegada prática das burlas. A mulher, que recorreria a este esquema desde 2023, foi constituída arguida.

De acordo com um comunicado da PJ, “a suspeita terá aderido a um plano destinado a burlar diversas pessoas através das redes sociais, com o propósito de receber montantes monetários que não lhe pertenciam e, assim, obter enriquecimento ilegítimo”.

A investigação, no decurso da qual “foi possível identificar o rasto digital e financeiro da presumível autora”, irá prosseguir para apurar a existência de mais lesados. O inquérito é dirigido pelo Ministério Público de Barcelos.

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