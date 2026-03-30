Mulher seguia à pendura e fica ferida após cair de mota a 200km/h na A41. Motociclista fugiu do local

Uma mulher de 27 anos seguia à pendura quando ficou ferida ao cair de uma mota a 200 quilómetros por hora na A41, na zona de Gondomar, ao final da tarde de domingo (29 de março). O motociclista acabou por fugir do local sem prestar auxílio. A GNR informou esta segunda-feira (30) que o homem de 31 anos foi constituído arguido "por condução perigosa, omissão de auxílio, condução sem habilitação legal e ofensa à integridade física por negligência". De acordo com o Jornal de Notícias, o motociclista é o irmão da vítima, que foi transportada para o Hospital de Santo António, no Porto, onde se encontra internada com prognóstico reservado.O acidente terá ocorrido pouco depois das 17h00 de domingo quando os dois irmãos regressavam a casa após um passeio numa Honda CBR 100, que circulava a mais de 200 quilómetros por hora, segundo fontes contactadas pelo JN. A passageira acabou por ser projetada para o asfalto e, segundo o jornal, o motociclista, percebendo-se que a irmã tinha caído, ainda parou, mas fugiu do local sem lhe prestar auxílio. Terá sido um automobilista, que seguia atrás da mota, a dar o alerta às autoridades."No âmbito de um acidente de viação, ocorrido na A41, freguesia de Covelo, concelho de Gondomar, os militares deslocaram-se ao local, onde apuraram um acidente envolvendo um motociclo, com queda de um dos passageiros, uma mulher com 27 anos, a qual foi transportada para uma unidade hospitalar", explica a GNR, em comunicado. O Núcleo de Investigação de Crimes em Acidentes de Viação do Comando Territorial da GNR do Porto acabou por "identificar o condutor e localizar" o motociclo envolvido no acidente. "O suspeito não era possuidor de habilitação legal para a prática da condução", segundo as autoridades.O suspeito foi constituído arguido e os factos foram remetidos para o Tribunal Judicial de Gondomar, adianta a nota da GNR, que lembra que "o abandono do local de um acidente de viação de que resultem feridos poderá configurar, em abstrato, a prática do crime de omissão de auxílio".