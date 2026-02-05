Mulher desaparecida em Espanha após atirar-se ao rio para salvar o cão durante a tempestade Leonardo

Uma mulher de 35 anos está desaparecida depois de se ter atirado ao rio Turvilla, no município de Sayalonga, em Málaga, para tentar salvar o seu cão durante a tempestade Leonardo, que tem afetado Portugal e Espanha e que já é considerada uma das mais severas na Andaluzia nos últimos anos.O incidente foi registado, segundo a Guardia Civil, na tarde de quarta-feira, quando a vítima caminhava junto às margens do rio, tendo o cão caído ao rio e a mulher saltado de imediato para tentar salvá-lo, acabando por ser arrastada pela forte corrente. Foi uma outra mulher que deu o alerta às autoridades, que de imediato acionou os meios de emergência.O cão foi entretanto encontrado com vida, mas até ao momento não há qualquer sinal da mulher de 35 anos, prosseguindo por isso as buscas, nas quais participam os bombeiros, a Guardia Civil, agentes da polícia local e alguns voluntários.As operações estão, no entanto, a ser bastante dificultadas pela subida do nível da água, pelas grandes quantidades de lama arrastada pela corrente e pelo terreno instável..Várias áreas continuam inundadas em Alcoutim. Águas do rio Guadiana atingiram seis metros de altura.Água, lama e pedras da Serra de São Mamede em Portalegre danificam dezenas de carros