MP acusa sete adeptos do Sporting de tentativa de homicídio qualificado de cinco adeptos do FC Porto

O Ministério Público (MP) acusou sete adeptos do Sporting de tentativa de homicídio qualificado de cinco adeptos do FC Porto. Estão ainda acusados da prática, também em coautoria, de dez crimes de ofensas à integridade física, um de incêndio, cinco de roubo - um dos quais qualificado e consumado - e três de dano qualificado, informou esta segunda-feira, 15 de dezembro, o MP.Estão em causa factos ocorridos em Lisboa, no dia 10 de junho de 2025, depois de um jogo e hóquei em patins entre Sporting e o FC Porto.De acordo com a acusação, "os arguidos, adeptos do SCP, atuaram em grupo no âmbito de um plano que visou atear fogo às viaturas em que seguiam os elementos do clube rival - o que conseguiram concretizar relativamente a um dos veículos -, com os ocupantes no seu interior, não lhes permitindo que saíssem, desferindo pancadas e bastonadas, apedrejando as vítimas e carros, e apropriarem-se de objetos de valor que os mesmos tivessem na sua posse".Dos sete arguidos acusados, cinco estão em prisão preventiva e dois sujeitos à medida de coação de "obrigação de permanência na habitação com vigilância eletrónica", recorda o MP sobre este caso, cuja investigação foi dirigida pela 11.ª secção do DIAP de Lisboa, com a coadjuvação da Polícia Judiciária.