PJ detém oitavo suspeito de ataque a adeptos do FC Porto

A Polícia Judiciária (PJ) anunciou esta sexta-feira a detenção do oitavo suspeito de um grupo que atacou adeptos do FC Porto, em Lisboa, após um jogo de hóquei em Lisboa, em junho."O agora detido, de 24 anos, encontrava-se em fuga às autoridades policiais desde o cometimento dos crimes e faz parte de um grupo constituído por cerca de 10 homens, com idades compreendidas entre os 20 e os 30 anos, que, no final de uma competição desportiva, resolveram planear a abordagem violenta e agressiva a um grupo mais restrito de adeptos de uma claque do clube opositor", diz a PJ.A detenção aconteceu na quinta-feira, 23. Este indivíduo é suspeito de comparticipação nos crimes de homicídio qualificado na forma tentada, ofensas à integridade física qualificadas, incêndio, roubo, detenção e uso de armas proibidas e ainda detenção e uso de artefactos pirotécnicos.A 10 de junho, um grupo de indivíduos atacou adeptos do FC Porto quer estavam numa viatura parada num semáforo no Lumiar, em Lisboa. "Na sequência da abordagem efetuada ao veículo em que seguiam cinco homens, foram desencadeadas ações violentas sob a forma de agressões físicas, quebra dos vidros do carro e lançamento de artefactos pirotécnicos para o seu interior, levando ao início de um incêndio que acabou por destruir totalmente o veículo e provocar algumas lesões por queimadura a algumas das vítimas que tiveram mesmo necessidade de atendimento médico urgente em unidade hospitalar", lembra a PJ.Três dos suspeitos inicialmente detidos estão em prisão preventiva. Depois, a 23 de setembro, foram detidos mais quatro, tendo sido aplicada a medida de coação de prisão preventiva a três deles.Foi agora detido um oitavo elemento, sendo que a PJ informa que as diligências relativas à identificação e localização dos restantes suspeitos prosseguem, no âmbito de um inquérito tutelado pelo DIAP de Lisboa.