MP acusa bombeiro que bateu na mulher à frente do filho menor de dois crimes de violência doméstica

O Ministério Público (MP) acusou de dois crimes de violência doméstica agravados o bombeiro de Machico captado em agosto por uma câmara de videovigilância a agredir a mulher à frente do filho de nove anos, avança o JN.Segundo a acusação conhecida esta quarta-feira, 22 de outubro, o arguido dirigiu-se na madrugada de 24 de agosto a uma habitação em Água de Pena, onde as vítimas se encontravam a morar, e agrediu violentamente a mulher na presença do filho, que não só pediu repetidamente ao pai para parar como chegou a colocar-se à frente a mãe para a proteger.A acusação adianta que o arguido e a mulher eram casados desde 2010, mas desde o início de agosto deste ano que viviam separados. Um mês antes da separação, uma das discussões entre o casal terminou com o arguido a agredir a mulher ao atingi-la na cara com um telemóvel.O arguido encontra-se presentemente sujeito à medida de coação de obrigação de permanência na habitação com vigilância eletrónica..Bombeiro que agrediu mulher em frente ao filho na Madeira vai para casa com pulseira eletrónica