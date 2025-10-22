Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
MP acusa bombeiro que bateu na mulher à frente do filho menor de dois crimes de violência doméstica
Sociedade

MP acusa bombeiro que bateu na mulher à frente do filho menor de dois crimes de violência doméstica

Arguido agrediu violentamente a mulher na presença do filho, que não só pediu repetidamente ao pai para parar como chegou a colocar-se à frente a mãe para a proteger.
David Pereira
Publicado a
Atualizado a

O Ministério Público (MP) acusou de dois crimes de violência doméstica agravados o bombeiro de Machico captado em agosto por uma câmara de videovigilância a agredir a mulher à frente do filho de nove anos, avança o JN.

Segundo a acusação conhecida esta quarta-feira, 22 de outubro, o arguido dirigiu-se na madrugada de 24 de agosto a uma habitação em Água de Pena, onde as vítimas se encontravam a morar, e agrediu violentamente a mulher na presença do filho, que não só pediu repetidamente ao pai para parar como chegou a colocar-se à frente a mãe para a proteger.

A acusação adianta que o arguido e a mulher eram casados desde 2010, mas desde o início de agosto deste ano que viviam separados. Um mês antes da separação, uma das discussões entre o casal terminou com o arguido a agredir a mulher ao atingi-la na cara com um telemóvel.

O arguido encontra-se presentemente sujeito à medida de coação de obrigação de permanência na habitação com vigilância eletrónica.

MP acusa bombeiro que bateu na mulher à frente do filho menor de dois crimes de violência doméstica
Bombeiro que agrediu mulher em frente ao filho na Madeira vai para casa com pulseira eletrónica
Madeira
Ministério Público
Machico

Artigos Relacionados

No stories found.
Diário de Notícias
www.dn.pt