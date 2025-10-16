Bombeiro que agrediu mulher em frente ao filho na Madeira vai para casa com pulseira eletrónica

O bombeiro que agrediu a mulher em frente ao filho em Machico, na Madeira, vai deixar de estar em prisão preventiva e passará a estar em prisão domiciliária sob vigilância de pulseira eletrónica, avençou o Diário de Notícias da Madeira.De acordo com este jornal, mantém-se a proibição de contactos com a mulher e o filho. O homem foi detido a 26 de agosto depois de ter agredido violentamente a mulher, de 34, em frente ao filho de nove anos, num ato que foi filmado por câmaras de videovigilância e que se tornou viral nas redes sociais..Prisão preventiva para bombeiro apanhado por câmaras de videovigilância a agredir a mulher em frente ao filho.O suspeito foi ouvido dois dias depois por um juiz do Tribunal da Comarca do Funchal, tendo-lhe sido aplicada a medida de coação mais gravosa, prisão preventiva.Na quarta-feira, 15 de outubro, a juiza de instrução criminal alterou as medidas de coação no âmbito da revisão periódica das medidas de coação.