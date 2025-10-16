Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Bombeiro que agrediu mulher em frente ao filho na Madeira vai para casa com pulseira eletrónica

Agressão foi filmada por câmaras de videovigilância e tornou-se viral nas redes sociais.
Sofia Fonseca
Publicado a
Atualizado a

O bombeiro que agrediu a mulher em frente ao filho em Machico, na Madeira, vai deixar de estar em prisão preventiva e passará a estar em prisão domiciliária sob vigilância de pulseira eletrónica, avençou o Diário de Notícias da Madeira.

De acordo com este jornal, mantém-se a proibição de contactos com a mulher e o filho. 

O homem foi detido a 26 de agosto depois de ter agredido violentamente a mulher, de 34, em frente ao filho de nove anos, num ato que foi filmado por câmaras de videovigilância e que se tornou viral nas redes sociais.

Prisão preventiva para bombeiro apanhado por câmaras de videovigilância a agredir a mulher em frente ao filho

O suspeito foi ouvido dois dias depois por um juiz do Tribunal da Comarca do Funchal, tendo-lhe sido aplicada a medida de coação mais gravosa, prisão preventiva.

Na quarta-feira, 15 de outubro, a juiza de instrução criminal alterou as medidas de coação no âmbito da revisão periódica das medidas de coação.

