O Ministério Público confirmou esta terça-feira, 17 de novembro, a instauração de inquérito tutelar educativo (ITE), a correr no Juízo de Família e Menores de Lisboa, no caso da rapariga de 13 anos agredida na sexta-feira na Escola Básica Delfim Santos, em Lisboa.

“Os jovens de idade igual ou superior a 12 anos e inferior a 16 anos não são penalmente imputáveis, pelo que não lhes pode ser atribuída a prática de qualquer crime. Estão sujeitos a um regime próprio, o da Lei Tutelar Educativa”, explicou fonte da Procuradoria-Geral da República (PGR).

Face à lei, e relativamente ao caso em concreto, o Ministério Público (MP) confirmou à agência Lusa “a instauração de inquérito tutelar educativo (ITE), a correr no Juízo de Família e Menores de Lisboa”.

“O inquérito tutelar educativo encontra-se previsto na Lei Tutelar Educativa, sendo instaurado quando estão em causa factos qualificados pela lei como crime, praticados por jovens entre os 12 e os 16 anos. Tem natureza secreta”, adiantou o MP.