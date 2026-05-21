Morreu o General Manuel José Alvarenga de Sousa Santos, anunciou a Força Aérea. Nascido a 10 de março de 1940, foi Chefe do Estado-Maior-General da Força Aérea entre 1998 e 2000 e Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas entre 2000 e 2002.Ao longo a sua carreira, desenvolveu uma intensa atividade aérea, quer como instrutor de voo, quer como piloto operacional em aviões e helicópteros, tendo voado cerca de 9000 horas, segundo diz uma biografia no site da Força Aérea.Passou à situação de reserva no dia 14 de abril de 2003, por estar 120 dias sem funções e à situação de reforma a 10 de março de 2005, por limite de idade.Ao longo da sua carreira, recebeu vários louvores e condecorações, entre eles a Grã-Cruz da Ordem Militar de Cristo. Foi também condecorado pelo Brasil com a Medalha de Mérito Santos-Dumont e por Espanha com a Grã-Cruz-Ordem de Mérito Aeronáutico com Distintivo Branco e também a 1ª Classe de Mérito com Distintivo Branco."Neste momento de luto para a família da Força Aérea, recordamos o seu percurso exímio ao serviço de Portugal", diz a Força Aérea numa nota de pesar.O Ministério da Defesa também lamentou a morte do general.