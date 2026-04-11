Morreu Maria Emília Brederode dos Santos

A pedagoga Maria Emília Brederode dos Santos, uma das mais reconhecidas especialistas nacionais em matéria de Educação, morreu este sábado, 11 de abril, avançou o Expresso, que confirmou a informação junto da família. Tinha 84 anos.De acordo com o semanário, a pedagoga, que foi presidente do Conselho Nacional de Educação entre 2017 e 2022, morreu vítima de cancro.Licenciada em Ciências da Educação pela Universidade de Genebra (Suíça) e mestre em Análise Social da Educação pela Universidade de Boston, Maria Emília Brederode Santos foi membro do Conselho de Opinião da RTP, da Comissão de Honra do Plano Nacional de Leitura e do Conselho Consultivo da Educação Financeira.Foi diretora pedagógica do programa televisivo e da revista Rua Sésamo (1987 a 1997) e autora do livro Aprender com a TV (1991). Enquanto assessora do diretor de programas da RTP 2 e do departamento de programas infantis e juvenis da RTP concebeu, produziu foi responsável ou coautora de vários programas televisivos educativos como o Jardim da Celeste, Alhos e Bugalhos ou Poemas Pintados. Participava ainda no blogue Inquietações Pedagógicas.Foi condecorada em 2004 com a Ordem da Instrução Pública – grau de Grande Oficial, depois de já ter sido agraciada em 1994 com o Prémio da Boston University's General Alumni Association, e em 1992 com o Prémio Rui Grácio da Sociedade Portuguesa de Ciências da Educação 1992. Em 2023, recebeu o doutoramento honoris causa, pelo ISPA.Maria Emília Brederode dos Santos nasceu a 21 de março de 1942, em Campo de Ourique, Lisboa.