José Penedos foi uma figura importante no PS e foi administrador da EDP e presidente da REN.
José Penedos foi uma figura importante no PS e foi administrador da EDP e presidente da REN.Foto: Ricardo Estudante/Global Imagens
Sociedade

Morreu José Penedos, antigo governante socialista e ex-presidente da REN

Antigo secretário de Estado da Energia e Defesa Nacional dos governos de António Guterres, foi também presidente da REN. Em 2014 foi condenado por corrupção passiva no processo Face Oculta.
DN/Lusa
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O antigo secretário de Estado da Energia e Defesa Nacional José Penedos faleceu na segunda-feira, 4 de maio, e as exéquias fúnebres realizam-se esta terça-feira, numa cerimónia reservada à família, disse à agência Lusa o presidente da Federação de Coimbra do PS.

O antigo governante faleceu em Lisboa, onde residia, aos 80 anos, acrescentou a mesma fonte.

"Foi uma figura muito importante no PS, com papéis de muito destaque no Governo nas áreas da energia, da indústria e da defesa, e o primeiro presidente da comissão política concelhia de Coimbra", salientou o presidente da Federação de Coimbra, João Portugal.

O dirigente socialista destacou José Penedos como "um homem muito competente e de grande dignidade, que atravessou uma fase difícil no final da vida, mas que o PS recorda com muito orgulho pelo seu percurso e contributo que deu ao partido".

O gestor, natural de Vieira do Minho, licenciado em Engenharia Eletromecânica, estava afastado da vida pública há alguns anos, depois de ter sido deputado e secretário de Estado da Energia e Defesa nacional, nos governos de António Guterres.

Antigo administrador da EDP, liderou também a Rede Elétrica Nacional (REN).

Em 2014, José Penedos foi condenado por corrupção passiva no âmbito do processo Face Oculta, cumprindo parte da pena em casa devido a problemas de saúde.

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