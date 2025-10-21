Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Presidente da Câmara Municipal de Lisboa, Carlos Moedas
Sociedade

Moedas não vai reconduzir administração da Carris após conjunto de falhas técnicas "bastante graves"

Após divulgação do relatório preliminar ao descarrilamento do elevador da Glória, autarca "assume a preocupação de querer recuperar o mais depressa possível a confiança e credibilidade da empresa."
David Pereira
Publicado a
Atualizado a

O presidente da Câmara Municipal de Lisboa não vai reconduzir a atual administração da Carris, avança a SIC.

Fonte próxima do autarca indicou à estação que este considera "bastante graves o conjunto de falhas técnicas detetadas ao longo de várias anos e processos que envolvem, essencialmente, as duas últimas administrações".

Na sequência da divulgação do relatório preliminar ao descarrilamento do elevador da Glória, Moedas "assume a preocupação de querer recuperar o mais depressa possível a confiança e credibilidade da empresa."

A atual administração, liderada por Pedro Bogas, foi viabilizada pelo PS em maio de 2022. Segundo os estatutos da empresa, o mandato dos titulares dos órgãos sociais da empresa é coincidente com o dos titulares dos órgãos autárquicos do município. Ou seja, o presente mandato termina no final deste ano.

Antes de Bogas, era Tiago Farias que exercia funções de presidente da Carris desde 2016, quando a autarquia assumiu a gestão da rodoviária.

O relatório preliminar do GPIAAF revela que o cabo que unia as duas cabinas do Elevador da Glória e que cedeu no seu ponto de fixação da carruagem que descarrilou não respeitava as especificações da Carris, nem estava certificado para uso em transporte de pessoas.

Além de falhas e omissões na manutenção, este organismo público apontou também a falta de formação dos funcionários e de supervisão dos trabalhos efetuados pela empresa prestadora do serviço.

O GPIAAF diz, por exemplo, que as inspeções previstas para o dia do acidente “estão registadas como executadas, embora detenha evidências de que não foram feitas no período horário indicado na correspondente folha de registo”.

Aquele gabinete recomenda ainda à Carris que não reative os ascensores de Lisboa “sem uma reavaliação por entidade especializada”, e ao Instituto da Mobilidade e dos Transportes que implemente um quadro regulamentar apropriado.

Carris remete compra de cabos com alegadas irregularidades para administração anterior

A Carris indicou esta segunda-feira que o processo de aquisição do cabo do Elevador da Glória, a que uma investigação aponta irregularidades, ocorreu num mandato anterior ao do atual conselho de administração.

Num comunicado, a Carris realçou que o relatório considera que “[…] não é possível neste momento afirmar se as desconformidades na utilização do cabo são ou não relevantes para o acidente” e esclareceu que o processo de aquisição dos cabos, “com alegadas inconformidades, que condicionaram todo o processo de substituição dos cabos, ocorreu em mandato anterior ao do presente conselho de administração”.

“Sobre esta matéria, o conselho de administração da Carris desconhece a factualidade exposta” no Resumo das Constatações Relevantes até à Data sobre o cabo de tração/equilíbrio (nos pontos 2 a 5), sublinhou a transportadora, indicando que, “uma vez que o relatório refere o incumprimento de normativos em vigor na Carris, serão apuradas as respetivas responsabilidades”.

Lisboa
Carlos Moedas
Carris
Elevador da Glória
Descarrilamento do Elevador da Glória

