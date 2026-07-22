OpenAI, criadora do ChatGPT
OpenAI, criadora do ChatGPTFoto: DR
Sociedade

Modelo avançado da OpenAI quebrou controlos de teste e fez ciberataque a outra empresa de IA

CEO da empresa atacada, a Hugging Face, afirma que pode ser o "primeiro caso" deste género mas acredita não ter havido "qualquer intenção maliciosa" por trás do incidente.
André Certã
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Um agente controlado por tecnologia de inteligência artificial (IA) da OpenAI ficou fora de controlo e atacou parte da infraestrutura de outra empresa de IA, a Hugging Face, anunciou a empresa na terça-feira, 21 de julho.

O incidente aconteceu na semana passada, noticiou a Reuters, numa altura em que a OpenAI, criadora do ChatGPT, estava a fazer testes de modelos mais avançados de IA num ambiente aparentemente controlado. Porém, este "agente autónomo" conseguiu "escapar" aos controlos e chegar à Internet e invadiu, sozinho, os sistemas da Hugging Face.

"Consideramos que este incidente constitui um ataque cibernético sem precedentes, que envolve capacidades cibernéticas de última geração, e estamos a reagir em conformidade", escreveu a OpenAI numa publicação feita no blogue do seu website.

A denúncia da Hugging Face foi feita na semana passada no blogue da empresa, onde descreveu que "este caso" foi diferente "de tudo" o que já tinha sido tratado anteriormente.

"Foi conduzido, do início ao fim, por um sistema autónomo de agentes de IA — e detetámo-lo e analisámo-lo, em grande parte, com a nossa própria IA", lê-se.

Na rede social X, o CEO da Hugging Face, Clement Delangue, disse que tinham a suspeita de que o ciberataque tinha vindo "de um laboratório de ponta, dada a sofisticação do agente".

"Afinal, foi mesmo isso que aconteceu!", lê-se na publicação, onde sublinhou que tinham estado "a trabalhar em estreita colaboração com a equipa da OpenAI".

"Acreditamos firmemente que não houve qualquer intenção maliciosa da parte deles. É verdadeiramente impressionante que tudo isto tenha acontecido de forma autónoma!", escreveu ainda.

"A investigação continua em curso e iremos partilhar mais conclusões sobre o que poderá ser o primeiro incidente deste tipo!", concluiu o CEO.

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