Modelo avançado da OpenAI quebrou controlos de teste e fez ciberataque a outra empresa de IA

Um agente controlado por tecnologia de inteligência artificial (IA) da OpenAI ficou fora de controlo e atacou parte da infraestrutura de outra empresa de IA, a Hugging Face, anunciou a empresa na terça-feira, 21 de julho.O incidente aconteceu na semana passada, noticiou a Reuters, numa altura em que a OpenAI, criadora do ChatGPT, estava a fazer testes de modelos mais avançados de IA num ambiente aparentemente controlado. Porém, este "agente autónomo" conseguiu "escapar" aos controlos e chegar à Internet e invadiu, sozinho, os sistemas da Hugging Face."Consideramos que este incidente constitui um ataque cibernético sem precedentes, que envolve capacidades cibernéticas de última geração, e estamos a reagir em conformidade", escreveu a OpenAI numa publicação feita no blogue do seu website.A denúncia da Hugging Face foi feita na semana passada no blogue da empresa, onde descreveu que "este caso" foi diferente "de tudo" o que já tinha sido tratado anteriormente."Foi conduzido, do início ao fim, por um sistema autónomo de agentes de IA — e detetámo-lo e analisámo-lo, em grande parte, com a nossa própria IA", lê-se.Na rede social X, o CEO da Hugging Face, Clement Delangue, disse que tinham a suspeita de que o ciberataque tinha vindo "de um laboratório de ponta, dada a sofisticação do agente".."Afinal, foi mesmo isso que aconteceu!", lê-se na publicação, onde sublinhou que tinham estado "a trabalhar em estreita colaboração com a equipa da OpenAI"."Acreditamos firmemente que não houve qualquer intenção maliciosa da parte deles. É verdadeiramente impressionante que tudo isto tenha acontecido de forma autónoma!", escreveu ainda."A investigação continua em curso e iremos partilhar mais conclusões sobre o que poderá ser o primeiro incidente deste tipo!", concluiu o CEO..Apple abre fogo contra a OpenAI por alegado roubo de propriedade intelectual.Grok, empresa de IA de Elon Musk, utilizada nos ataques contra o Irão.A Anthropic só teve a regulação que pediu ao Estado. Queixa-se de quê?