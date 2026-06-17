Grok, empresa de IA de Elon Musk, utilizada nos ataques contra o Irão

A empresa de inteligência artificial (IA) de Elon Musk, Grok, foi utilizada nos ataques contra o Irão, revelou a Administração norte-americana num documento judicial.A revelação consta de um documento do Departamento de Justiça dos Estados Unidos, que defende as turbinas a gás de um gigantesco centro de dados da empresa do multimilionário, a xAI, alvo de uma queixa ambiental.No documento, apresentado a 15 de junho e consultado pela agência de notícias AFP, o Departamento de Justiça argumenta que a queixa "ameaça a segurança nacional, económica e energética" do país, ao arriscar-se a cortar o fornecimento de energia a infraestruturas de IA agora utilizadas pelo exército.Para sustentar o argumento, o departamento apresenta o testemunho de Cameron Stanley, responsável pela IA no Pentágono, que declara sob juramento que uma ferramenta derivada do Grok, o "Grok Gov Model", já está a ser utilizada no âmbito do 'Project Maven', o programa de seleção de alvos assistido por IA do exército, inicialmente baseado no modelo Claude, da Anthropic.De acordo com a declaração, os processos do Maven "permitiram às forças norte-americanas lançar mais de 2000 munições contra 2000 alvos distintos em 96 horas", durante a guerra contra o Irão. O alto funcionário vê nestes números "a prova de um aumento muito significativo da eficácia operacional, possibilitado pelo Grok Gov Model", sem especificar se este é o único modelo utilizado pelo programa.Stanley afirma ainda que os utilizadores do Maven consomem "cerca de dois mil milhões de tokens" (unidades de computação) "por dia", o que equivale a "até seis milhões de páginas" processadas, um volume que, segundo o responsável, torna a infraestrutura de computação da xAI indispensável.As turbinas visadas pela queixa alimentam o Colossus 2, um supercomputador da xAI que alimenta o Grok, nos arredores de Memphis.A NAACP (Associação Nacional para o Progresso de Pessoas de Cor, na sigla em inglês) processou a xAI, acusando-a de explorar, sem licença, dezenas de turbinas, em violação da lei sobre a qualidade do ar.As turbinas poluem bairros de maioria negra, afirma a associação. A xAI defende que as suas turbinas são temporárias e móveis e que, por isso, não estão sujeitas à regulamentação evocada.No final de fevereiro, a Administração de Donald Trump rescindiu os contratos com a Anthropic, que recusou que as suas ferramentas fossem utilizadas para ataques totalmente automatizados ou para a vigilância em massa dos norte-americanos.O Pentágono recorreu então à Google, à OpenAI e à xAI, as outras três empresas norte-americanas de IA de ponta. A transição leva, porém, tempo e Washington teve de admitir, em março, que o Claude continuava a ser utilizado na guerra no Irão.A utilização militar da IA suscita controvérsia. Na Google, mais de 600 funcionários exigiram, em abril, que não fosse fornecida IA ao exército para operações confidenciais. O grupo já tinha abandonado o projeto Maven em 2018, sob pressão dos seus engenheiros.Próximo de Donald Trump, a quem apoiou e aconselhou, Musk integrou a xAI no seu grupo espacial SpaceX em fevereiro, que realizou, a 12 de junho, a maior entrada na bolsa de valores da história..UE investiga X por imagens sexualizadas geradas pelo chatbot Grok.Rede social X anuncia medidas para impedir que Grok dispa “pessoas reais”\n