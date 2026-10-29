Comboios terão chocado após erro nos controlos da circulação ferroviária
Comboios terão chocado após erro nos controlos da circulação ferroviáriaFoto: GUARDIA CIVIL
Sociedade

MNE confirma que há um português que não está localizável após acidente ferroviário em Espanha

Paulo Rangel diz que há uma probabilidade muito forte de estar num dos dois comboios, mas que se desconhece ainda a situação em que se encontra.
Sofia Fonseca
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O ministro dos Negócios Estrangeiros afirmou esta quinta-feira, 29 de outubro, que há um poruguês que foi dado como incontactável pela família e que há uma probabilidade muito forte de estar num dos dois comboios acidentados ontem em Espanha. No entanto, Paulo Rangel, realçou que se desconhece ainda a situação em que este português se encontra.

"Temos o reporte de um desaparecido prtuguês, o que não quer dizer que não possa acontecer que não estivesse neste comboio, ou que esteja bem e não contactável. Também pode acontecer que esteja entre os feridos ou vítimas mortais”, afirmou Paulo Rangel.

O governante explicou que o gabinete de emergência consular foi contactado por familiares deste português, cuja identidade não revelou, a dar conta de que este está incontactável.

O governante alertou para a excassez da informação que existe ainda, dizendo que a prioridade das autoridades espanholas não é a identificação das vítimas, mas sim socorrer os feridos e desenvolveras diligências necessários para os mortos. Admitiu, por isso, a possibilidade de haver notícia de outros desaparecidos ou vítimas de nacionalidade portuguesa.

A colisão entre dois comboios de alta velocidade em Espanha na manhã de quarta-feira perto da estação de Urda, Toledo, provocou, segundo o mais recente balanço 69 vítimas mortais. Há mais de 50 feridos nos hospitais e, de acordo com a Guardia Civil, o registo de 64 desaparecidos.

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