MNE confirma que há um português que não está localizável após acidente ferroviário em Espanha

O ministro dos Negócios Estrangeiros afirmou esta quinta-feira, 29 de outubro, que há um poruguês que foi dado como incontactável pela família e que há uma probabilidade muito forte de estar num dos dois comboios acidentados ontem em Espanha. No entanto, Paulo Rangel, realçou que se desconhece ainda a situação em que este português se encontra.

"Temos o reporte de um desaparecido prtuguês, o que não quer dizer que não possa acontecer que não estivesse neste comboio, ou que esteja bem e não contactável. Também pode acontecer que esteja entre os feridos ou vítimas mortais”, afirmou Paulo Rangel.

O governante explicou que o gabinete de emergência consular foi contactado por familiares deste português, cuja identidade não revelou, a dar conta de que este está incontactável.

O governante alertou para a excassez da informação que existe ainda, dizendo que a prioridade das autoridades espanholas não é a identificação das vítimas, mas sim socorrer os feridos e desenvolveras diligências necessários para os mortos. Admitiu, por isso, a possibilidade de haver notícia de outros desaparecidos ou vítimas de nacionalidade portuguesa.

A colisão entre dois comboios de alta velocidade em Espanha na manhã de quarta-feira perto da estação de Urda, Toledo, provocou, segundo o mais recente balanço 69 vítimas mortais. Há mais de 50 feridos nos hospitais e, de acordo com a Guardia Civil, o registo de 64 desaparecidos.