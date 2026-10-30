Governo confirma morte de português no acidente ferroviário em Espanha
O Ministério dos Negócios Estrangeiros confirmou esta sexta-feira, 30 de outubro, a morte de um português que seguia a bordo de um dos comboios que colidiram em Espanha na manhã de quarta-feira.
"O Ministério dos Negócios Estrangeiros acaba de confirmar a morte de um cidadão de nacionalidade portuguesa, do sexo masculino, e que era membro da tripulação de um dos comboios envolvidos no acidente de ontem, em Toledo", diz em comunicado.
"Portugal lamenta profundamente as mortes e feridos deste trágico acidente em Espanha, reforçando as mais sentidas condolências aos familiares das vítimas e com solidariedade para o povo e autoridades espanholas", remata.
Na quinta-feira, o ministro dos Negócios Estrangeios, já havia confirmado a existência de um português incontactável, ainda que realçando que poderia acontecer este não estar no comboio, estar bem e não contactável, mas também, estar entre as vítimas mortais, como agora veio confirmar.
Mais tarde, ainda na quinta-feira, o Correio da Manhã avançou a morte deste homem, que teria 49 anos, seria natural de Serpa e que trabalharia em Madrid numa empresa ferroviária. O óbito teria sido confirmado por esta empresa à família, que já estaria em Espanha.
O Presidente da República já lamentou a morte do cidadão português e apresentou sentidas condolências à sua família e amigos.
"O Presidente António José Seguro tomou conhecimento, com enorme tristeza, da morte de um cidadão português no terrível acidente ferroviário ocorrido na província de Toledo, em Espanha", lê-se numa nota publicada no sítio oficial da Presidência da República na Internet.
O chefe de Estado "apresenta sentidas condolências à família e amigos, reiterando a sua total solidariedade para com o povo espanhol e para com todos os atingidos nesta tragédia".
A colisão entre dois comboios de alta velocidade em Espanha na manhã de quarta-feira perto da estação de Urda, Toledo, provocou, segundo o mais recente balanço 69 vítimas mortais. Há mais de 50 feridos nos hospitais.
O presidente do governo de Castela-La Mancha, Emiliano García-Page, admitiu esta sexta-feira a possibilidade de existirem mais vítimas mortais, dada a complexidade da identificação dos cadáveres.
O presidente do Governo de Espanha, Pedro Sánchez, por seu lado, disse que poderá haver vítimas mortais de 27 nacionalidades.