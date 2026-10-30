Governo confirma morte de português no acidente ferroviário em Espanha

O Ministério dos Negócios Estrangeiros confirmou esta sexta-feira, 30 de outubro, a morte de um português que seguia a bordo de um dos comboios que colidiram em Espanha na manhã de quarta-feira.

"O Ministério dos Negócios Estrangeiros acaba de confirmar a morte de um cidadão de nacionalidade portuguesa, do sexo masculino, e que era membro da tripulação de um dos comboios envolvidos no acidente de ontem, em Toledo", diz em comunicado.

"Portugal lamenta profundamente as mortes e feridos deste trágico acidente em Espanha, reforçando as mais sentidas condolências aos familiares das vítimas e com solidariedade para o povo e autoridades espanholas", remata.

Na quinta-feira, o ministro dos Negócios Estrangeios, já havia confirmado a existência de um português incontactável, ainda que realçando que poderia acontecer este não estar no comboio, estar bem e não contactável, mas também, estar entre as vítimas mortais, como agora veio confirmar.

Mais tarde, ainda na quinta-feira, o Correio da Manhã avançou a morte deste homem, que teria 49 anos, seria natural de Serpa e que trabalharia em Madrid numa empresa ferroviária. O óbito teria sido confirmado por esta empresa à família, que já estaria em Espanha.