Ministro rejeita excesso de zelo na prevenção da depressão Charles: "Não podemos responder só quando há uma desgraça"

O ministro da Administração Interna, Luís Neves, rejeitou esta quarta-feira (11) a ideia de que o Governo tenha tido excesso de zelo na prevenção dos efeitos da tempestade Charles, para a qual foi decretada situação de alerta em todo o país, com fecho de escolas e de serviços públicos não essenciais.

"Não. Aqui há a questão da defesa das pessoas, do país, da integridade física, da vida das pessoas. Acho que devemos estar todos felizes por começarmos a trabalhar com proatividade", afirmou aos jornalistas, no final da reunião do Conselho de Ministros.

Questionado sobre se o desagravamento das previsões meteorológicas poderia significar que as medidas adotadas foram excessivas, Luís Neves rejeitou esse cenário, destacou a importância de antecipar os riscos e considerou ainda que a resposta à tempestade Charles constituiu também um exercício de preparação para futuras ocorrências.

"Estes momentos são relevantes também para criar confiança, espírito de equipa, cada um saber o que é que pode fazer, cada um saber o que é que pode contar, para detetarmos alguma fragilidade e que a possamos corrigir a tempo", explicou.

O ministro da Administração Interna manifestou ainda confiança nas previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) e satisfação com as medidas de prevenção adotadas pelo Governo. "Nós temos que deixar de ser reativos. Não podemos responder perante o povo, perante a população, perante os nossos concidadãos, só quando há uma desgraça", sublinhou, alertando para os custos de uma atuação tardia, "não apenas em vidas humanas, mas também na confiança dos cidadãos nas instituições".

O ministro confirmou que o estado de alerta termina esta quarta-feira à meia-noite, conforme previsto e que espera "um regresso à normalidade amanhã [quinta-feira]."