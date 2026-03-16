Luís Neves quer “garantir boas condições de trabalho” aos profissionais das forças de segurança.
Luís Neves quer “garantir boas condições de trabalho” aos profissionais das forças de segurança. Foto: Reinaldo Rodrigues
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Ministro pede às polícias reivindicações prioritárias

“Ouvir os profissionais é essencial para que as decisões públicas sejam tomadas com conhecimento da realidade vivida no terreno”, destacou Luís Neves ao anunciar as reuniões.
Amanda Lima
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