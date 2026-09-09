Ministro da Educação anuncia novo concurso de professores que quer preencher vagas "todos os dias"

O ministro da Educação, Fernando Alexandre, anunciou esta quarta-feira (9 de setembro) que vai ser criado um novo modelo de concurso de professores.

Sem especificar como vai funcionar o concurso mas falando dele como “uma reforma importante”, o ministro prevê que será uma medida que permitirá reduzir “drasticamente o tempo que os alunos estão sem aulas”, disse no final da reunião do Conselho de Ministros em Bragança.

Para além do próprio concurso, o responsável pela pasta avançou já que vai haver “mais uma inovação” a partir do dia 18 de setembro. “Vamos colocar professores todos os dias nas escolas”, sublinhou Fernando Alexandre, insistindo que este novo modelo vai ser “mais eficiente” e “mais rápido”.

“É bom para as escolas e é bom para os alunos quando há um professor que foi substituído por razões de aposentação, doença ou qualquer outra razão”, contou ainda o responsável, destacando que a medida também é boa “para os professores” em si.

“Ao contrário do que se possa pensar, nós continuamos a ter milhares de pessoas que querem ser professores mas não são tratados com a devida atenção e cuidado. E muitas vezes estão à espera um ano ou muitos meses para poderem dar aulas”, acrescentou, concluindo que o “sistema” não tem estado “preparado” para acolher esses alunos.