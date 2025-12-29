Ministério Público investiga ajustes diretos na Marinha em que Gouveia e Melo estará envolvido

O Ministério Público de Almada está a investigar vários ajustes diretos na Marinha que terão sido aprovados por Henrique Gouveia e Melo enquanto comandante Naval da Marinha (2017 a 2020), avança esta segunda-feira, 29 de dezembro, a revista Sábado. Em causa, de acordo com a publicação, estão 57 contratos aprovados pelo agora candidato presidencial. Segundo a revista, apesar do perdão do Tribunal de Contas, em 2024, relativamente a eventuais infrações financeiras, o processo 40/17 mantém-se em inquérito no Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) de Almada.A candidatura de Gouveia e Melo à Presidência garantiu à Sábado que o ex-almirante nunca prestou declarações, nem foi notificado para o fazer. Em campanha presidencial nos Açores, o candidato presidencial garantiu esta segunda-feira: "Não tenho nada a esconder, nada que me envergonhe".Repetindo que sempre foi "íntegro" e que não é "opaco", Gouveia e Melo afirmou-se tranquilo e disponível para prestar esclarecimentos "no fórum certo", tendo levantado suspeitas acerca do timing para a divulgação desta notícia. "Como é que a 15 dias do fim do processo eleitoral aparece uma coisa de 2018, é uma coincidência estranha...", comentou, lamentando "insinuações à última hora". Questionado pelos jornalistas se considera que se trata de uma "notícia plantada", respondeu com uma pergunta: "Há dúvidas?".O candidato explicou que abaixo de si havia toda uma estrutura administrativo-financeira. "Só ganhei o meu ordenado, nunca tive contactos com fornecedores", disse. .Mensagem de Natal. Gouveia e Melo lembra vítimas de violência doméstica e que país precisa "de um rumo claro"