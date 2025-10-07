Ministério Público acrescenta mais um procurador à equipa da Operação Marquês

O procurador Hugo Neto vai juntar-se à equipa de magistrados do Ministério Público (MP) que está no julgamento da Operação Marquês. O anúncio foi feito esta terça-feira, 7 de outubro, pela Procuradoria-Geral da República (PGR).Hugo Neto junta-se assim a Rómulo Mateus, Rui Leal e Nadine Xarope, que já estavam no julgamento do megaprocesso que tem como principal arguido o antigo primeiro-ministro, José Sócrates.A decisão de reforçar a equipa de magistrados foi determinado pelo próprio procurador-geral da República, Amadeu Guerra.Além da Operação Marquês, Hugo Neto é também procurador no processo Influencer, que levou à queda do Governo de António Costa, e no caso EDP, onde o ex-banqueiro Ricardo Salgado (também ele arguido no processo Marquês) foi condenado, bem como o ex-ministro da Economia, Manuel Pinho.Na nota publicada pela PGR, refere-se que, "sempre que necessário, podem intervir magistrados do Ministério Público" que tenham participado nas fases de inquérito e de instrução.O julgamento da Operação Marquês arrancou no dia 3 de julho. Além de José Sócrates, há ainda outros 20 arguidos, acusados de 117 crimes. Alguns já foram ouvidos em tribunal, bem como algumas testemunhas. Em causa estão sobretudo ilícitos económico-financeiros. José Sócrates responde por crimes de corrupção e branqueamento de capitais..Operação Marquês. Ex-CEO de Vale do Lobo nega "influência política" no empréstimo da CGD.Operação Marquês. José Sócrates garante em tribunal: “Nunca recebi dinheiro do meu primo”