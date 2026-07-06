Ministério lança sexto alerta do ano sobre mensagens fraudulentas que usam endereços da Saúde

A mensagem usa como endereço entidades credíveis, como MIN.SAUDE, SNS e SNS 24, para pedir dados pessoais e até bancários. De acordo com um comunicado dos Serviços Partilhados do Ministério da Saúde (SPMS), o endereço do SNS 24 é o que está a circular agora. Na nota enviada esta tarde às redações, os SPMS informam que estão a circular “novas mensagens que solicitam pagamentos indevidos”, sendo este “mais um esquema fraudulento que refere entidades credíveis, como MIN.SAUDE, SNS e SNS 24, com o intuito de induzir os destinatários a fornecerem informações pessoais e bancárias e de obtenção de vantagem financeira”.Segundo uma consulta do DN pelos alertas feitos pela mesma entidade, em 2026, este é o sexto que é lançado, os anteriores foram feitos em janeiro, fevereiro, março, maio e junho.Os serviços alertam que “as novas mensagens chegam em nome do SNS 24 com indicação de que foi instaurado um processo de execução fiscal por dívida ao Estado. As mensagens indicam uma referência bancária, com carácter de urgência para que o pagamento da dívida seja realizado no prazo de 48 horas. Os valores são variáveis”.O Ministério da Saúde lembra, por isto, que os serviços do SNS 24 são públicos e gratuitos para todos os cidadãos, quer seja a linha telefónica ou o site SNS 24, alertando: “Não pague, nem forneça qualquer informação”, pois “o SNS 24 não envia mensagens a solicitar pagamentos relativos a execução fiscal”.O ministério esclarece que, em caso de dúvida, o cidadão deverá contactar o “SNS 24 – 808 24 24 24 (assuntos administrativos)” ou a “equipa de resposta a incidentes da SPMS, através do email csirt@spms.min-saude.pt”.Neste comunicado é ainda destacado que “têm vindo a circular outros tipos de SMS falsas, com links para realizar reembolsos, links para sites fraudulentos ou referências para pagamentos em dívida”. Tudo situações “fraudulentas” a que o cidadão deve estar atento. “Não pague, não aceda a links suspeitos, não forneça dados pessoais ou bancários e elimine as mensagens”, é o pedido feito..Alerta: Burlões utilizam identidade oficial do Ministério da Saúde para cobrar dívidas falsas via SMS.MP alerta para rede criminosa que utiliza forma "muito complexa" para roubar dinheiro das contas bancárias.Organismo que gere Linha SNS24 alerta para mensagens falsas a solicitar pagamentos indevidos em urgências