Organismo que gere Linha SNS24 alerta para mensagens falsas a solicitar pagamentos indevidos em urgências

Em comunicado enviado ás Redações, os Serviços Partilhados do Ministério da Saúde (SPMS), organismo que gere a Linha SNS, apela aos "cidadãos para que estejam atentos a sites e mensagens (SMS) falsas, que solicitam pagamentos indevidos".De acordo com a SPMS, estão a circular dois tipos de SMS falsas e ambas com a referência para pagamentos em dívida por idas às urgências: um com a referência bancária e outro com links de sites fraudulentos. A SPMS diz tratar-se de um esquema fraudulento que refere, de forma indevida, entidades credíveis, como MIN.SAUDE, SNS e SNS 24, com o intuito de induzir os destinatários a fornecerem informações pessoais e bancárias e de obtenção de vantagem financeira. Na mesma nota, os SPMS lembram que o endereço oficial do site SNS 24 é sns24.gov.pt. Os serviços do SNS 24 são gratuitos para todos os cidadãos. A linha telefónica e o site SNS 24 são serviços públicos gratuitos. Nunca clique, nem aceda a links suspeitos. Não faça qualquer pagamento e não introduza quaisquer dados pessoais ou bancários.Recorde-se que não é a primeira vez que este organismo é visado em situações fraudulentas. O primeiro alerta dos SPMS surgiu há pouco mais de um mês e meio, a 4 de dezembro de 2025, no qual já era denunciado o mesmo método de tentativa de cobrar serviços indevidos.Mas no início de novembro foi o próprio Governo que lançou um alerta sobre SMS na área da Saúde que "estavam a tentar induzir os cidadãos em erro, solicitando dados pessoais, informações bancárias ou o pagamento de alegadas taxas e serviços de saúde". Nessa altura, era explicado que se tratava de "um esquema de smishing, no qual mensagens falsas simulam entidades credíveis, com o objetivo de obter vantagens financeiras indevidos".Na altura, o comunicado do Governo recordava também que o SNS "nunca solicita dados pessoais sensíveis, palavras-passe ou informações bancárias por e-mail, SMS ou chamada telefónica. Todas as comunicações oficiais são realizadas apenas através dos canais institucionais e identificados, nomeadamente o portal www.sns.gov.pt e as páginas oficiais do Ministério da Saúde e das entidades do SNS".Na mesma altura, a Autoridade Tributária e Aduaneira publicou também no próprio portal das Finanças um alerta aos contribuintes sobre a circulação de e-mails e mensagens SMS falsas, por "enviadas por pessoas que se fazem passar pela instituição". Lembrando que a AT apenas envia e-mails de endereços terminados em @at.gov.pt, nunca envia e-mails ou SMS com links para inserir, alterar ou confirmar dados pessoais ou fiscais e nunca solicita aos contribuintes pagamentos através de links enviados por e-mail ou SMS.De acordo com a Polícia Judiciária, o crime informático é dos que tem aumentado em maior número nos últimos anos - dados oficiais revelam que em 30 anos, entre 1993 e 2023, um aumento de 21,4% nos crimes informáticos, tendo este último registado 32.033 crimes informáticos..Governo alerta para sites e mensagens falsas em nome do SNS 24 que fazem referência a pagamentos em dívida