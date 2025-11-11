Governo alerta para sites e mensagens falsas em nome do SNS 24 que fazem referência a pagamentos em dívida

Os Serviços Partilhados do Ministério da Saúde (SPMS) alertam para a existência de sites e mensagens falsas "em nome do SNS 24", pelo que apelam "aos cidadãos para que estejam atentos".Estão a circular, pelo menos, "dois tipos de mensagens falsas, ambos com a referência de pagamentos em dívida da urgência: um com a referência bancária e outro com links de sites fraudulentos", detalha o Ministério da Saúde, em comunicado enviado às redações. "Trata-se de um esquema fraudulento que refere, de forma indevida, entidades credíveis, como o MIN.SAUDE, o SNS e o SNS 24, com o intuito de induzir os destinatários a fornecerem informações pessoais e bancárias, com o objetivo de obtenção de vantagem financeira", explicam os SPMS.Na nota, o ministério tutelado por Ana Paula Martins pede: "Nunca clique, nem aceda a links suspeitos. Não faça qualquer pagamento e não introduza quaisquer dados pessoais ou bancários". "Esteja atento/a e seja prudente!", pedem os SPMS. Em caso de ter dúvidas, o Governo pede que se "contacte o SNS 24 – 808 24 24 24 (assuntos administrativos)", dando conta que "estão a ser efetuadas diligências junto das entidades competentes". "Lembramos que o endereço oficial do site SNS 24 é sns24.gov.pt. Os serviços do SNS 24 são gratuitos para todos os cidadãos. A linha telefónica e o site SNS 24 são serviços públicos gratuitos", sublinham os SPMS. .CMVM alerta para contactos fraudulentos que se fazem passar pela entidade.Já recebeu uma destas? MP alerta para envio de mensagens e chamadas com falsas propostas de trabalho online