Governo alerta para sites e mensagens falsas em nome do SNS 24 que fazem referência a pagamentos em dívida
Governo alerta para sites e mensagens falsas em nome do SNS 24 que fazem referência a pagamentos em dívida

Estão a circular dois tipos de mensagens falsas, um com referência bancária e outro com links de sites fraudulentos, alerta o Ministério da Saúde, que pede: "Nunca clique, nem aceda a links suspeitos"
Susete Henriques
Os Serviços Partilhados do Ministério da Saúde (SPMS) alertam para a existência de sites e mensagens falsas "em nome do SNS 24", pelo que apelam "aos cidadãos para que estejam atentos".

Estão a circular, pelo menos, "dois tipos de mensagens falsas, ambos com a referência de pagamentos em dívida da urgência: um com a referência bancária e outro com links de sites fraudulentos", detalha o Ministério da Saúde, em comunicado enviado às redações.

"Trata-se de um esquema fraudulento que refere, de forma indevida, entidades credíveis, como o MIN.SAUDE, o SNS e o SNS 24, com o intuito de induzir os destinatários a fornecerem informações pessoais e bancárias, com o objetivo de obtenção de vantagem financeira", explicam os SPMS.

Na nota, o ministério tutelado por Ana Paula Martins pede: "Nunca clique, nem aceda a links suspeitos. Não faça qualquer pagamento e não introduza quaisquer dados pessoais ou bancários". "Esteja atento/a e seja prudente!", pedem os SPMS.

Em caso de ter dúvidas, o Governo pede que se "contacte o SNS 24 – 808 24 24 24 (assuntos administrativos)", dando conta que "estão a ser efetuadas diligências junto das entidades competentes".

"Lembramos que o endereço oficial do site SNS 24 é sns24.gov.pt. Os serviços do SNS 24 são gratuitos para todos os cidadãos. A linha telefónica e o site SNS 24 são serviços públicos gratuitos", sublinham os SPMS.

