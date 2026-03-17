Alerta: Burlões utilizam identidade oficial do Ministério da Saúde para cobrar dívidas falsas via SMS

Está a circular uma nova vaga de tentativas de burla através de mensagens escritas (SMS) que visam os utentes do Serviço Nacional de Saúde (SNS). Ao contrário de esquemas mais óbvios, esta fraude utiliza uma técnica avançada conhecida como ID Spoofing, que permite aos atacantes "mascarar" o seu número de origem com o nome oficial de entidades públicas, como o "MIN.SAUDE" ou o "SNS 24".O perigo reside na apresentação visual: a mensagem fraudulenta surge no telemóvel da vítima inserida na mesma "thread" ou linha de conversação onde estão guardadas comunicações verídicas, como códigos de receitas sem papel ou avisos de consultas. Esta proximidade com conteúdos legítimos confere uma falsa sensação de segurança que leva os cidadãos a baixar a guarda.. As mensagens fraudulentas seguem um padrão rígido: alegam um valor em incumprimento (frequentemente 46,70 euros -- como no exemplo reproduzido nesta página -- ou montantes semelhantes), estabelecem um prazo curto para pagamento (normalmente 5 dias) e fornecem dados de pagamento por Multibanco, utilizando quase sempre a entidade 21800.As autoridades de cibersegurança e o Ministério da Saúde reiteram que o SNS nunca solicita pagamentos de dívidas ou taxas moderadoras através de SMS com referências bancárias. Caso receba uma destas comunicações, a recomendação é clara: não efetuar qualquer pagamento, não clicar em links e eliminar a mensagem. Em caso de dúvida sobre dívidas reais, os utentes devem consultar a App SNS 24 ou contactar diretamente a sua unidade de saúde. Com MVL