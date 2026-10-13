Ministério dos Negócios Estrangeiros desaconselha viagens à Arábia Saudita

O Ministério dos Negócios Estrangeiros (MNE) desaconselhou viagens à Arábia Saudita, na sequência dos ataques a aeroportos, apelando à comunidade portuguesa que evite deslocações não essenciais.

Segundo o aviso divulgado no Portal das Comunidades Portuguesas, face às atuais perturbações no tráfego aéreo, geradoras de adiamentos e cancelamentos de voos, o MNE aponta viagens terrestres como alternativa de transporte para entrar e sair da Arábia Saudita, “que poderão ser equacionadas em função das necessidades individuais, sempre que as condições de segurança o permitam”.

As recomendações surgem na sequência dos “reiterados ataques” com origem no Iémen a infraestruturas aeroportuárias na Arábia Saudita, incluindo ao Aeroporto Internacional King Khalid, em Riade, e o Aeroporto Internacional King Fahd, em Dammam.

O MNE apela à comunidade portuguesa para evitar deslocações não essenciais e para se manter atenta às orientações e instruções das autoridades locais, podendo a embaixada ser contactada através do número +966 54 756 6139.

Para o Gabinete de Emergência Consular, que funciona 24 horas, foram divulgados os números +351 217929714 e +351 961 706 472.

A Embaixada em Riade também dispõe de um grupo de WhatsApp onde publica atualizações em tempo real, cujo 'link' poderá ser partilhado a pedido dos interessados, acrescenta o MNE.