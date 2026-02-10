Ministra do Ambiente admite redirecionar fundos europeus para reparar estragos

A ministra da Energia e Ambiente, em visita a Santarém para se inteirar da situação provocada pelo mau tempo, considerou esta terça-feira, 10 de fevereiro que a questão relativamente a cheias está controlada. “Tivemos situações inéditas que nos poderiam ter conduzido às maiores cheias de sempre, felizmente conseguimos controlar através das descargas das barragens”, disse Maria da Graça Carvalho.Segundo a governante, agora a principal preocupação está relacionada com o deslizamento de terras, que está a interromper a circulação em várias estradas em todo o país. “Vamos ter de olhar para os nossos financiamentos e redirecionar para as prioridades urgentes do momento”, disse.Maria da Graça Carvalho adiantou que o Governo vai analisar os fundos disponíveis (Fundo de Coesão, Fundo Ambiental e Plano de Recuperação e Resiliência) para redirecionar prioridades e financiar as obras urgentes, acrescentando que o Governo está a avaliar as necessidades com o apoio das autarquias.A decisão sobre a reorientação de fundos será tomada “pelo primeiro-ministro, em conjunto com os ministros da Economia e da Coesão”, disse a governante. Depois, em Valada, no concelho de Cartaxo, junto ao Rio Tejo, e que está isolada há vários dias, a ministra anunciou que 23 diques serão intervencionados. A governante foi confrontada com os problemas que se verificaram no dique daquela localidade, que obrigou a uma intervenção urgente nos últimos dias. “Mas agora é preciso umas obras que deem uma estrutura para que fique resistente para novos embates”, disse, salientando que “esta intempérie tão longa foi algo inédito e portanto é muito difícil as infrastruturas resistirem”.A ministra lembrou que está a decorrer uma vistoria às grandes barragens – com bons resultados – e que agora é necessário verificar as mais pequenas..Apoios à reconstrução de casas de até cinco mil euros pagos em três dias úteis.Mau tempo: Governo estende prazo para contribuintes afetados pagarem impostos até 30 de abril