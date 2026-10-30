Ministra da Saúde, Ana Paula Martins.
Ministra da Saúde, Ana Paula Martins. FOTO: Arquivo GI
Sociedade

Ministra da Saúde anuncia que novo sistema de acesso a consultas e cirurgias arranca em janeiro

Em julho, a Ordem dos Médicos defendeu a revisão das portarias. Ana Paula Martins diz que “aquilo que não estiver bem, nas portarias ou nos despachos, muda-se”.
DN/Lusa
Publicado a
Atualizado a

O Sistema Nacional de Acesso a Consultas e Cirurgias (SINACC) vai arrancar em janeiro, depois de ter sido adiada a entrada em funcionamento prevista para agosto após críticas da Ordem dos Médicos.

“Vai avançar no primeiro trimestre do próximo ano, em janeiro do próximo ano”, disse a ministra da Saúde, Ana Paula Martins, esta sexta-feira, 30 de outubro, explicando que serão feitas as necessárias correções às falhas detetadas nas portarias entretanto aprovadas: “Aquilo que não estiver bem, nas portarias ou nos despachos, muda-se”.

A governante, que falava junto ao Hospital de Santa Maria, em Lisboa, onde foi assinado um protocolo de partilha de meios com o INEM e apresentadas as primeiras viaturas que vão renovar a frota do instituto, referia-se às portarias que já tinham sido alvo de críticas da Ordem dos Médicos.

Em julho, a Ordem dos Médicos defendeu a revisão das portarias que, entre outras matérias, deixarem de prever a inscrição de alguns doentes na lista de cirurgias, alertando para riscos na transparência, equidade e monitorização das listas de espera no Serviço Nacional de Saúde (SNS).

Na altura, a Ordem dos Médicos manifestou “profunda preocupação” com o impacto destas portarias, por considerar que o novo enquadramento do SINACC podia comprometer a transparência, a equidade e a monitorização das listas de espera cirúrgicas no SNS.

Na sequência destas críticas, a entrada em funcionamento do SINACC – que vai substituir o atual Sistema Integrado de Gestão de Inscritos para Cirurgia (SIGIC) – acabou por ser suspensa.

Ministra da Saúde, Ana Paula Martins.
Listas de esperas. Ordem dos Médicos congratula-se com adiamento do novo sistema, mas “é urgente resolver questões técnicas”
Ministra da Saúde, Ana Paula Martins.
Ordem dos Médicos quer que novo sistema de listas de espera seja adiado “até à correção das falhas”
Saúde
SNS
Ana Paula Martins
Cirurgias
listas de espera
cirurgia: listas de espera