Portarida contém erros, alerta Ordem dos Médicos.
Portarida contém erros, alerta Ordem dos Médicos.Foto: Pedro Cabral / Global Imagens
Sociedade

Ordem dos Médicos quer que novo sistema de listas de espera seja adiado “até à correção das falhas”

Ordem dos Médicos enviou ao Ministério da Saúde um documento que tinha prometido com recomendações de correção ao novo Sistema Nacional de Acesso a Consultas e Cirurgias (SINACC), disponibilizando-se para o debater. Ao todo, propõe 12 medidas, uma delas a descrição dos atos médicos, alertando ainda: “Para o SINACC começar bem, é indispensável corrigir previamente os erros existentes”.
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