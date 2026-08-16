Ordem dos Médicos defende criação de listas de espera só para pequenas cirurgias.
Ordem dos Médicos defende criação de listas de espera só para pequenas cirurgias.Arquivo
Sociedade

Listas de esperas. Ordem dos Médicos congratula-se com adiamento do novo sistema, mas “é urgente resolver questões técnicas”

Novo sistema de gestão de listas de espera já deveria ter entrado em vigor no SNS a 1 de agosto, mas não. Ordem alertou para “erros” e “insuficiências técnicas” e a ministra, numa carta enviada à Ordem, admite que sistema só deve funcionar quando "todas as condições estiverem reunidas". Na resposta a esta missiva, neste fim de semana, Ordem diz que “adiar" foi "a decisão certa". SINACC vai continuar em testes até se resolverem questões técnicas.
Publicado a
Loading content, please wait...
Saúde
Ordem dos Médicos
edição impressa
SINACC
Diário de Notícias
www.dn.pt