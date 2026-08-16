Ordem dos Médicos defende criação de listas de espera só para pequenas cirurgias. Arquivo

Sociedade

Listas de esperas. Ordem dos Médicos congratula-se com adiamento do novo sistema, mas “é urgente resolver questões técnicas”

Novo sistema de gestão de listas de espera já deveria ter entrado em vigor no SNS a 1 de agosto, mas não. Ordem alertou para “erros” e “insuficiências técnicas” e a ministra, numa carta enviada à Ordem, admite que sistema só deve funcionar quando "todas as condições estiverem reunidas". Na resposta a esta missiva, neste fim de semana, Ordem diz que “adiar" foi "a decisão certa". SINACC vai continuar em testes até se resolverem questões técnicas.