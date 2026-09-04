Ministra da Justiça admite atrasos no IRN e prevê "normalidade" até ao final do ano

O Ministério da Justiça (MJ) reconhece os atrasos do Instituto dos Registos e Notariado (IRN) e prevê a "normalidade" até ao final deste ano. A afirmação é da ministra Rita Alarcão Júdice. "Estamos a trabalhar sem fim, esse é o nosso objetivo, queremos chegar ao final do ano com uma situação perto da normalidade", afirmou.

Rita Alarcão Júdice respondia à pergunta do DN durante uma conferência de imprensa à margem do evento de receção de 107 novos profissionais para as conservatórias do país, esta sexta-feira, 04 de setembro. Segundo a ministra, a normalidade dos serviços é "exigível" ao Governo.

Neste concurso, 47 profissionais já começaram funções em agosto e os restantes 60 iniciam agora. "Vão responder a uma necessidade há muito identificada e que representam uma verdadeira renovação geracional do IRN", disse Júdice no discurso. Até março de 2027, a previsão é que mais 30 conservadores comecem a atuar, estando neste momento em formação prática.