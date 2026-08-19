IRN diz que fez 26 mil atos de registo em dois meses

Mais de 26 mil atos de registo em dois meses. Este é o balanço da recuperação de pendências do Instituto dos Registos e do Notariado (IRN), divulgado em comunicado de imprensa esta tarde, 19 de agosto, assinado pelo IRN e pelo Ministério da Justiça.

Destes, 10.281 na área automóvel, 3677 na área predial e 2303 na área comercial. Os dados foram enviados após o DN publicar, na manchete desta edição, números sobre o atraso nos serviços do IRN e a dificuldade em conseguir agendamentos.

O instituto começou, a 1 de junho, um projeto de recuperação de pendências com 78 profissionais em regime de exclusividade. São 37 nas áreas predial, comercial e automóvel e 41 nas equipas dedicadas à nacionalidade. "As equipas de predial, comercial e automóvel iniciaram funções a 1 de junho; as equipas dedicadas à nacionalidade arrancaram a 1 de julho", detalha o comunicado.

Em relação à nacionalidade, o documento destaca 1240 decisões finais, com 623 processos de filhos de portugueses preparados para decisão. Há ainda 3312 minutas de indeferimento liminar em processos de nacionalidade por residência e 7902 classificações de consultas a entidades externas no Arquivo Central do Porto.

"Os candidatos a conservador integraram já estas equipas e participaram no esforço de recuperação durante o período de formação, contribuindo para a análise e tratamento de processos antes da sua entrada nos respetivos postos de trabalho", dizem. Em agosto, iniciaram funções 47 novos conservadores e está prevista a entrada de mais 66 em setembro, totalizando 113 novos conservadores neste ano.

"Este trabalho permitiu antecipar a integração prática destes novos profissionais e reforçar desde logo a capacidade de resposta do IRN", assinalam. Está ainda em curso o recrutamento de 485 oficiais de registo, com ingresso previsto para o último trimestre do ano. "A estratégia combina, assim, duas dimensões: recuperar as pendências existentes e aumentar de forma estrutural a capacidade de resposta dos serviços de registo", afirmam.

Com as novas contratações, o objetivo do MJ é evitar que mais atrasos se acumulem. "O objetivo é recuperar o atraso e criar capacidade para que ele não volte a acumular-se", afirma a ministra da Justiça, Rita Alarcão Júdice.

O mesmo disse Blandina Soares, presidente do IRN. "O desafio agora é consolidar a recuperação alcançada e assegurar que os serviços conseguem manter-se em dia, mas este esforço só é possível graças ao empenho e sentido de serviço público dos trabalhadores do IRN, a quem deixo uma palavra de reconhecimento e agradecimento", destacou. Blandina Soares assumiu funções em março deste ano.

amanda.lima@dn.pt