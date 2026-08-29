Militar portuguesa reanima menina de dois anos e ajuda a salvar-lhe a vida durante férias

Uma militar da Marinha Portuguesa socorreu esta semana uma menina que entrou em paragem cardiorrespiratória, depois de ter ficado em dificuldades numa praia. A menina de dois anos foi reanimada pela primeiro-tenente Dália Ribeiro, que estava de férias.

O caso foi noticiado recentemente pela própria Marinha, que deu nota da "pronta ação" e do orgulho pelo ato da profissional. O salvamento aconteceu fora de Portugal, num país não divulgado.

Questionada no local sobre como sabia fazer a manobra, ainda mais em uma bebé, Dália Ribeiro respondeu: "Aprendi na Marinha Portuguesa". A primeiro-tenente atua na força naval desde 2005.

“Recordo-me de quando estava embarcada na fragata D. Francisco de Almeida e participámos no Operational Sea Training (OST). Treinámos tantas vezes estas manobras que, quando me deparei com aquela situação, perceber que aqueles ensinamentos continuavam cá foi realmente importante", disse Dália Ribeiro, citada na publicação da Marinha nas redes sociais.

Além do serviço a bordo, a militar desempenhou funções em diversas unidades em terra e é mãe de três crianças. "Conciliando a vida profissional com os estudos, continuou sempre a apostar na sua formação e licenciou-se em Recursos Humanos, formação que viria a permitir-lhe ingressar na categoria de oficiais, na Classe de Serviço Técnico, em 2019", lê-se na nota.

"Ainda custa acreditar a Dália que esta situação aconteceu e que a sua intervenção contribuiu para que a menina recuperasse os sinais vitais", pontuam. Depois do salvamento, a criança foi levada ao hospital.