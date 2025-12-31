Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Militar da GNR barricado em posto de Felgueiras já se entregou
Militar da GNR barricado em posto de Felgueiras já se entregou

Sérgio Ribeiro, condenado a 13 anos de prisão por burlas, esteve barricado durante cerca de 16 horas.
Sérgio Ribeiro, militar da Guarda Nacional Republicana que se barricou no posto de Felgueiras na tarde de terça-feira, 30 de dezembro, já se entregou às autoridades.

O militar, condenado a 13 anos de prisão por burlas, esteve barricado durante cerca de 16 horas.

O arguido entregou-se às autoridades pelas 07h55 desta quarta-feira (31), disse fonte policial à Lusa.

"Entregou-se, está bem, sem qualquer mazela. Foi através da negociação", afirmou o capitão Mendes dos Santos, relações públicas do Comando Territorial da GNR do Porto, aos jornalistas. "Foram 16 horas em que os nossos militares estiveram sempre em conversações com o outro militar e culminou agora com um bom desfecho", adiantou.

Sérgio Ribeiro vai agora ser encaminhado para o Estabelecimento Prisional de Tomar.

O Grupo de Intervenção de Ordem Pública e o Grupo de Intervenção de Operações Especiais da GNR estiveram no local. O militar que esteve barricado tinha na sua posse uma arma, que não era a de serviço, informou o capitão Mendes dos Santos.

O militar decidiu barricar-se no posto depois de ter conhecimento que iria ser detido para cumprir pena, considerando que a decisão judicial ainda não tinha transitado em julgado, alegando estar por decidir um recurso.

Sérgio Ribeiro, colocado à data das burlas no posto da GNR de Fafe, tem 13 anos de cadeia para cumprir por instigar um esquema de burlas superiores a 400 mil euros, que lhe permitiu ter uma vida de luxo, juntamente com a mulher, que era auditora de justiça e futura juíza.

Em novembro de 2022, o Tribunal de Guimarães (tribunal de primeira instância) condenou o arguido por dezenas de crimes de instigação de burla qualificada e por branqueamento de capitais, aplicando-lhe, em cúmulo jurídico, a pena única de 13 anos de cadeia, assim como a proibição do exercício de funções de GNR por um período de cinco anos.

Após recursos, a pena viria a ser confirmada, primeiro, em junho de 2024, pelo Tribunal da Relação de Guimarães, e em março deste ano, pelo Supremo Tribunal de Justiça (STJ).

Na acusação, o Ministério Público (MP) sustentava que o esquema passou por o pai do GNR, "muito conhecido, considerado e com boa reputação na sua área de residência, acolitado pela sua mulher sempre que necessário, pedir dinheiro emprestado a pessoas que nele confiavam, geralmente pessoas de idade, enganando-as com uma simulada situação de urgência e aflição".

Segundo o MP, através deste esquema de burlas, conseguiram mais de 400 mil euros, os quais permitiram uma vida de luxo ao filho (GNR) e à mulher, auditora de justiça.

Em relação à esposa do militar da GNR, o STJ manteve a pena suspensa de quatro anos e meio a que tinha sido condenada por branqueamento.

Os pais do militar da GNR também foram condenados.

