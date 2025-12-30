Militar da GNR condenado por burlas está armado e barricado no posto de Felgueiras

Sérgio Ribeiro, militar da Guarda Nacional Republicana (GNR) condenado a 13 anos de prisão por burlas, barricou-se durante a tarde desta terça-feira, 30 de dezembro, no posto de Felgueiras.De acordo com o JN, o militar está armado e terá a arma pronta a disparar. Por volta das 20 horas, Sérgio Ribeiro estava fechado na caserna e sem acesso ao armeiro do posto, enquanto dois veículos da GNR e uma ambulância permaneciam à porta do posto. Uma equipa de negociadores da GNR do Porto foi acionada para o local, com o intuito de tentar entrar em contacto com Sérgio Ribeiro, que se terá barricado após ter tido conhecimento de que seria preso para cumprir pena.Sérgio Ribeiro, que chegou a estar em prisão preventiva, foi condenado por burlar idosos em milhares de euros. Também a mulher, auditora de justiça e futura juíza, Soraia Rodrigues, foi condenada a uma pena suspensa de quatro anos e meio.A sentença foi proferida pelo Tribunal de Guimarães em 2022 e confirmada pelo Supremo Tribunal de Justiça em março deste ano.