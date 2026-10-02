Milhares de trabalhadores da administração pública manifestam-se no Ministério das Finanças
JOSÉ SENA GOULÃO/LUSA
Sociedade

Milhares de trabalhadores da administração pública manifestam-se no Ministério das Finanças

A greve desta sexta-feira foi convocada por três sindicatos afetos à CGTP-IN e teve impacto nas escolas, recolha do lixo, segurança social e justiça.
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Milhares de manifestantes marcham esta sexta-feira, 2 de outubro, até ao Ministério da Finanças para reivindicar aumentos salariais e o fim do sistema de avaliação de desempenho (SIADAP) em dia de greve da administração pública.

No final da manifestação, os sindicatos vão entregar um documento com as suas reivindicações ao Ministério das Finanças, com vista a valorização das carreiras gerais e revogar o Sistema Integrado de Gestão e Avaliação do Desempenho na Administração Pública (SIADAP).

O dirigente nacional da Federação Nacional dos Sindicatos dos Trabalhadores em Funções Públicas e Sociais (FNSTFPS), Joaquim Ribeiro, referiu que a estagnação salarial “já vai em quase cerca de 300 euros” e reiterou que o único objetivo do Governo é “travar a progressão dos trabalhadores e retirar-lhes o direito à carreira”.

O secretário-geral do PCP, Paulo Raimundo, o coordenador da Frente Comum, Sebastião Santana, e o secretário-geral da CGTP-IN, Tiago Oliveira
O secretário-geral do PCP, Paulo Raimundo, o coordenador da Frente Comum, Sebastião Santana, e o secretário-geral da CGTP-IN, Tiago OliveiraJOSÉ SENA GOULÃO/LUSA

A greve desta sexta-feira foi convocada por três sindicatos afetos à CGTP-IN (FNSTFPS, STAL e STML), que exigem a valorização imediata das carreiras gerais, o reconhecimento das especificidades profissionais e o início das negociações salariais ainda em 2026. Abrange todos os trabalhadores das carreiras de regime geral dos três níveis da Administração Pública (Central, Local e Regional), nomeadamente assistentes operacionais, assistentes técnicos e técnicos superiores, afetando escolas, universidades, serviços da Segurança Social, do registo e notariado, da justiça e da recolha de lixo.

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