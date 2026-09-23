Portões fechados é um dos cenários possíveis para as escolas no dia 2 de outubro. FOTO: Pedro Granadeiro / Global Imagens

Sociedade Greve da administração pública ameaça fechar escolas no dia 2 Para o início de outubro está marcada uma paralisação, convocada pela CGTP, que abrange os trabalhadores das carreiras gerais. Assistentes Operacionais podem aderir ao protesto.