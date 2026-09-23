Portões fechados é um dos cenários possíveis para as escolas no dia 2 de outubro.
Portões fechados é um dos cenários possíveis para as escolas no dia 2 de outubro.FOTO: Pedro Granadeiro / Global Imagens
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Greve da administração pública ameaça fechar escolas no dia 2

Para o início de outubro está marcada uma paralisação, convocada pela CGTP, que abrange os trabalhadores das carreiras gerais. Assistentes Operacionais podem aderir ao protesto.
Cynthia Valente
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