Mestre de artes marciais detido por abuso sexual de crianças
Mestre de artes marciais detido por abuso sexual de crianças

Detenção deu-se na sequência da denúncia feita pela mãe de uma atleta de 15 anos que treinava com o suspeito desde os 12. PJ apurou que há mais vítimas.
Um homem de 70 anos, mestre de artes marciais, foi detido no concelho de Loures por supeita da prática de 30 crimes de abuso sexual de crianças agravados e 289 crimes de abuso sexual de menor dependente ou em situação particularmente vulnerável, sobre uma criança de 15 anos.

De acordo com um comunicado da Polícia Judiciária, que efetuou a detenção na sequência da denúncia da mãe da alegada vítima, o suspeito é mestre de artes marciais há 50 anos e atualmente dava aulas a atletas graduados, crianças e adultos.

A alegada vítima era atleta de alta competição e treinava com o suspeito desde os 12 anos, com quem mantinha treinos diários. "Aproveitando-se do forte ascendente que detinha sobre a atleta, o suspeito constrangeu-a a sofrer abusos sexuais ao longo de mais de dois anos", diz a PJ.

 No decurso da investigação,a PJ apurou a existência de mais vítimas. 

O detido será presente à autoridade judiciária para primeiro interrogatório, para aplicação da medida de coação.

