Dois homens baleados mortalmente em restaurante no Montijo

Dois homens foram este domingo, 16 de novembro, baleados num restaurante no Montijo, no distrito de Setúbal, tendo acabado por morrer, segundo disse à Lusa fonte da GNR.“As duas vítimas foram transportadas para o hospital do Barreiro e já foi dentro da unidade hospitalar que foram declarados os óbitos”, especificou a mesma fonte.A fonte do Comando Geral da GNR acrescentou que ainda estão na fase de identificação das vítimas e da determinação das idades, pelo que não soube precisar qual o grau de parentesco entre ambas.Os dois homens foram baleados no restaurante perto das 20h00 e transportados para o hospital em manobras de reanimação, por volta das 20h45, revelaram as autoridades.Contactada anteriormente pela Lusa, fonte do Comando Territorial de Setúbal da GNR revelou que as duas pessoas baleadas “são dois homens, que são familiares”, enquanto o suspeito dos disparos com a arma de fogo “é também um homem, que terá um relacionamento de trabalho com as vítimas”.