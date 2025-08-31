Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Ambas as profissionais relataram o mesmo ao DN: os primeiros meses de trabalho foram para descobrir o que é ser um mediador, porque as ordens não foram claras e específicas sobre o que fazer e como atuar.
Sociedade

Mediadores culturais. Governo reforça medida para integrar alunos imigrantes

Cargo é novo e a experiência foi curta, mas suficiente para entender a importância do apoio na integração de alunos estrangeiros. Governo autorizou a contratação de 310 profissionais, mais 42 do que no ano anterior. Mediadores querem mais orientações sobre o trabalho.
Escolas
Imigrantes
Educação
integração
edição impressa
alunos estrangeiros
Diário de Notícias
