Médico detido por violação em unidade privada de saúde

A Polícia Judiciária (PJ) deteve esta terça~feira, 6 de outubro, em Albufeira, um médico por suspeitas de violação de uma mulher de 52 anos durante uma consulta num estabelecimento privado de saúde.

De acordo com um comunicado da PJ, os factos terão ocorrido em junho, "em ambiente totalmente controlado pelo arguido". Diz a PJ que o médico "aproveitou-se da sua atividade profissional em regime de ambulatório para, a pretexto de um diagnóstico clínico, sujeitar a vítima à prática de atos sexuais abusivos".

A investigação permitiu apurar que o médico, de 61 anos, possui antecedentes policiais e criminais, tendo sido condenado por crimes contra autodeterminação sexual, ocorridos em diferentes unidades hospitalares privadas na região do Algarve, diz a PJ.

O detido aguarda apresentação perante as autoridades judiciárias competentes para interrogatório judicial e aplicação das medidas de coação.