PJ detém homem estrangeiro de 24 anos suspeito de violação em Albufeira

A Polícia Judiciária (PJ) deteve um cidadão estrangeiro, de 24 anos, suspeito da prática de um crime de violação contra uma jovem de 21 anos, ocorrido em Albufeira, anunciou esta quarta-feira (5 de agosto) a força policial.Em comunicado, a PJ refere que a vítima foi abordada na via pública depois de terminar o trabalho num estabelecimento de diversão noturna e quando seguia para casa. Segundo a polícia, o suspeito "aproveitando-se do estado de vulnerabilidade da jovem, decorrente da ingestão de bebidas alcoólicas, submeteu-a a atos sexuais de relevo".A investigação foi desencadeada de imediato pela Diretoria do Sul da Polícia Judiciária, que afirma ter recolhido "vários elementos de prova" que permitiram identificar e deter o suspeito.O homem foi presente a primeiro interrogatório judicial e ficou sujeito "à medida de coação de termo de identidade e residência, com apresentações diárias no órgão de polícia criminal mais perto da área de residência". O tribunal determinou ainda a proibição de contactar a vítima por qualquer meio.