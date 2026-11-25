O Supremo Tribunal de Justiça (STJ) confirmou esta quarta-feira, 25 de novembro, a condenação de quatro ex-funcionárias da creche da Casa do Povo de Rabo de Peixe pela prática de crimes de maus-tratos contra crianças, mantendo a pena de prisão efetiva para a arguida principal e a suspensão das penas aplicadas às restantes envolvidas.

Em causa estavam os recursos interpostos pela defesa da arguida condenada a uma pena mais grave e também pelo Ministério Público, na sequência de decisão do tribunal de primeira instância, em 21 de maio.

O Supremo julgou improcedente o recurso da ex-funcionária condenada por nove crimes de maus-tratos, confirmando a pena única de seis anos de prisão efetiva. Além disso, considerou "totalmente válidas "as imagens e os sons recolhidos pelo sistema de videovigilância da instituição, rejeitando o pedido de absolvição parcial e de redução da pena.

Já quanto ao recurso do Ministério Público, que visava revogar a suspensão da execução das penas de prisão aplicadas às outras três ex-funcionárias, este foi igualmente considerado improcedente.

"Por iniciativa própria (oficiosamente), o STJ declarou prescrito um dos crimes imputados à terceira arguida, praticado em 2013. Em consequência, a sua pena única foi reduzida de 2 anos e 6 meses para 1 ano e 10 meses de prisão, mantendo-se a execução suspensa por igual período", diz um cmunicado.

Desta forma, torna-se definitiva a condenação de uma arguida a seis anos de prisão por nove crimes; de uma outra por seis crimes a cinco anos de prisão, suspensa na sua execução por igual período e sujeita a regime de prova; de uma terceira por dois crimes a um ano e 10 meses de prisão, suspensa na sua execução por igual período, sujeita a regime de prova; e uma quarta arguida a dois anos de prisão, suspensa na sua execução por igual período, sujeita a regime de prova por dois crimes.

Em primeira instância, o tribunal considerou que ficaram provados os factos da acusação, nomeadamente que as quatro ex-funcionárias cometeram crimes de maus-tratos contra 17 crianças (bebés de meses e crianças com 1, 2 e 3 anos) à sua responsabilidade, quando exerciam a categoria profissional de ajudantes de educação na Creche Centro de Apoio à Criança da Casa do Povo de Rabo de Peixe.