Maus-tratos físicos e psíquicos a idosos. GNR encerra lar ilegal

Um lar que funcionava de forma ilegal foi encerrado pela Guarda Nacional Republicana (GNR), que identificou duas pessoas por maus-tratos "físicos e psíquicos" a idosos no concelho de Oliveira do Bairro. Em comunicado divulgado às redações este domingo, 2 de outubro, a GNR destaca que a ação foi levada a cabo pelo Comando Territorial de Aveiro, através do Núcleo de Investigação e Apoio a Vítimas Específicas (NIAVE) de Aveiro.Segundo a Guarda, foram identificados uma mulher de 34 anos e um homem de 18 anos por maus-tratos a idosos, tendo sido apreendidos dois telemóveis. A investigação decorria há quatro meses e incidia sobre "a prática reiterada de crimes de maus-tratos físicos e psíquicos sobre idosos".Durante as diligências realizadas ao longo da investigação, os militares apuraram que "os suspeitos desenvolviam a atividade de acolhimento de idosos em residências arrendadas, sem que os espaços possuíssem condições adequadas para o efeito, nem os cuidadores detivessem formação profissional apropriada". Foram realizadas três buscas domiciliárias nas freguesias de Bustos e Oiã.Quatro idosos foram retirados e encaminhados para a rede de apoio da Segurança Social, tendo ainda sido sinalizada e uma criança junto da Comissão de Proteção de Crianças e Jovens (CPCJ). O menor foi encaminhado para uma instituição de solidariedade social de apoio a menores em risco.O caso vai agora tramitar no Tribunal Judicial de Águeda. A GNR salienta que esta operação contou com o apoio da Autoridade de Saúde de Oliveira do Bairro, da Segurança Social de Coimbra, da Segurança Social de Aveiro e da Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de Oliveira do Bairro.