GNR auxilia parto em casa em Salvaterra de Magos
GNR auxilia parto em casa em Salvaterra de Magos

Mulher de 31 anos entrou em trabalho de parto em Marinhais. Caso surge numa altura em que aumentam os nascimentos fora dos hospitais.
Uma mulher de 31 anos entrou em trabalho de parto em casa, na última sexta-feira, 19 de setembro, em Marinhais, concelho de Salvaterra de Magos. O alerta foi dado para a GNR, que se deslocou de imediato ao local.

Os militares prestaram os primeiros cuidados até à chegada dos Bombeiros Voluntários de Salvaterra de Magos e de uma viatura do INEM, que assegurou a assistência clínica e transportou a mãe e o bebê para o hospital.

O episódio soma-se a outros casos recentes de partos fora das unidades de saúde. Segundo dados divulgados nesta semana pela ministra da Saúde, Ana Paula Martins, entre 2022 e setembro deste ano nasceram 513 bebés em casa, 103 em ambulâncias e 58 na via pública.

Só em 2025 já se registaram 32 nascimentos em ambulâncias, mais do que no total de 2024. A ministra sublinhou no Parlamento que os partos em casa estão a aumentar e que “nunca são seguros”, ainda que sejam uma opção das famílias.

Os números têm sido usados para criticar o encerramento temporário de urgências de Ginecologia-Obstetrícia, sobretudo na região de Lisboa e Vale do Tejo. Ana Paula Martins afastou essa ligação, defendendo que a tendência resulta sobretudo de escolhas pessoais e não da reorganização dos serviços.

Apesar disso, o Governo anunciou a criação de uma urgência regional de Ginecologia-Obstetrícia na Península de Setúbal, a funcionar no Hospital Garcia de Orta, para reforçar a resposta e garantir um serviço permanente.

GNR
Parto
Salvaterra de Magos

