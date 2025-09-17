Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Ministra alerta para o risco de partos em casa.
Sociedade

De 2022 até agora, nasceram 513 bebés em casa, 103 em ambulâncias e 58 na via pública

Números divulgados pela ministra da Saúde, na audiência na Comissão Parlamentar, depois de ser questionada pelos nascimentos em ambulâncias. Mas o alerta de Ana Paula Martins foi para os partos em casa, que “estão a aumentar” e “não são seguros”.
