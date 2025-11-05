Mau Tempo: Proteção Civil regista mais de mil ocorrências até às 18h00, a maioria em Lisboa e Vale do Tejo

A Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) registou esta quarta-feira, 5 de novembro, 1.069 ocorrências, até às 18:00, relacionadas com a chuva e vento fortes, principalmente em Lisboa e Vale do Tejo e região Centro, disse à Lusa fonte oficial.Segundo o oficial de operações do comando nacional de emergência e proteção civil, entre as 00:00 e as 18:00 registaram-se “1.069 ocorrências e estiveram envolvidos 3.990 operacionais e 1.400 meios terrestres”.Em relação às áreas mais afetadas, a ANEPC contabilizou “533 ocorrências em Lisboa e Vale do Tejo, 259 na região centro, 196 na região norte, 77 no Alentejo e quatro no Algarve”..Mais de 47 mil descargas elétricas em 24 horas. Há ainda cerca de 25 mil clientes da E-Redes sem eletricidade."Como a temperatura é mais elevada, há mais energia disponível e existirão mais condições para que as tempestades sejam violentas"