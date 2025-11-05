Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Imagem de arquivo
Imagem de arquivoDR
Sociedade

Mais de 30 mil descargas elétricas em 24 horas. Proteção civil regista inundações e quedas de árvores

Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) registou 150 ocorrências entre as 00:00 e as 07:00.
Publicado a

Em 24 horas registaram-se em Portugal cerca de 30 mil descargas elétricas. Segundo o site do IPMA, foram registadas mais de 22 mil descargas elétricas positivas e mais de 11 mil descargas elétricas negativas.

Só entre as 20h00 de terça-feira e as 08h00 desta quarta, 5 de novembro, foram cerca de 23 mil raios, associados à aproximação e passagem de uma depressão frontal.

A contabilização é feita a partir da rede de deteção e localização de descargas elétricas atmosféricas do IPMA em Portugal Continental, instalados em Viana do Castelo, Bragança, Castelo Branco, Santa Cruz e Olhão, adiantou à Lusa fonte do Instituto.

A Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) registou 150 ocorrências entre as 00:00 e as 07:00 desta quarta-feira, 5 de novembro, relacionadas com a chuva e vento fortes.

De acordo com Rui Oliveira, da ANEPC, das 150 ocorrências, 91 foram inundações, 42 corresponderam a quedas de árvore e as restantes quedas de estruturas e pequenos deslizamentos de terras, sobretudo na sub-região de Lisboa.

Portugal continental está a ser afetado por uma superfície frontal fria de atividade moderada a forte, provocando chuva, trovoadas e vento, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

“Na sub-região de Lisboa foram registadas 65 ocorrências, em Setúbal 18 e no Oeste 12 e as restantes espalhadas por outras regiões do continente, mas nada de grave”, indicou.

O Regimento Sapadores Bombeiros de Lisboa recebeu esta madrugada cerca de 50 pedidos de auxílio na cidade, em três horas, a maioria por causa de inundações provocadas pelo mau tempo.

Em declarações à Lusa, fonte do regimento explicou que entre as 04:40 e as 07:45 foram recebidas cerca de 50 chamadas, a maioria referente a inundações em espaços privados ou na via pública.

Foram ainda registadas quatro quedas de árvores e três de estruturas em Lisboa.

O IPMA prevê para esta quarta-feira chuva que será “por vezes forte e acompanhada de trovoada”, em especial durante a passagem da frente e até ao final da manhã, motivo pelo qual foi emitido aviso laranja para chuva e aviso amarelo para trovoada (que terminam às 09:00 e em alguns distritos às 12:00).

“Gradualmente, a partir da tarde, com o pós-frontal, espera-se que a chuva, já em regime de aguaceiros, continue a afetar todo o território, embora com maior intensidade e frequência no litoral das regiões norte e centro. Neste período, ainda continuam a existir condições para ocorrência de trovoada e os aguaceiros poderão ser de granizo, sobretudo nas regiões referidas”, indica o IPMA num comunicado.

O vento prevê-se que sopre “forte com rajadas” entre a tarde de hoje e o início da manhã de quinta-feira.

Durante a passagem da frente fria, as rajadas poderão atingir 80 quilómetros por hora no litoral e 110 quilómetros por hora nas terras altas das regiões norte e centro, estando em vigor aviso amarelo de vento para estas zonas.

O IPMA prevê ainda aumento da agitação marítima na costa ocidental, com ondas do quadrante oeste de quatro a cinco metros, podendo temporariamente atingirem entre os cinco a seis metros entre a noite de hoje e a madrugada de quinta-feira.

Foi emitido aviso laranja de agitação marítima para esse período.

Mau Tempo
Chuva
Autoridade Nacional da Proteção Civil
IPMA - Instituto Português do Mar e da Atmosfera
relâmpagos
descargas elétricas
Diário de Notícias
www.dn.pt