Mais de 30 mil descargas elétricas em 24 horas. Proteção civil regista inundações e quedas de árvores

Em 24 horas registaram-se em Portugal cerca de 30 mil descargas elétricas. Segundo o site do IPMA, foram registadas mais de 22 mil descargas elétricas positivas e mais de 11 mil descargas elétricas negativas.Só entre as 20h00 de terça-feira e as 08h00 desta quarta, 5 de novembro, foram cerca de 23 mil raios, associados à aproximação e passagem de uma depressão frontal.A contabilização é feita a partir da rede de deteção e localização de descargas elétricas atmosféricas do IPMA em Portugal Continental, instalados em Viana do Castelo, Bragança, Castelo Branco, Santa Cruz e Olhão, adiantou à Lusa fonte do Instituto.. A Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) registou 150 ocorrências entre as 00:00 e as 07:00 desta quarta-feira, 5 de novembro, relacionadas com a chuva e vento fortes.De acordo com Rui Oliveira, da ANEPC, das 150 ocorrências, 91 foram inundações, 42 corresponderam a quedas de árvore e as restantes quedas de estruturas e pequenos deslizamentos de terras, sobretudo na sub-região de Lisboa.Portugal continental está a ser afetado por uma superfície frontal fria de atividade moderada a forte, provocando chuva, trovoadas e vento, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).“Na sub-região de Lisboa foram registadas 65 ocorrências, em Setúbal 18 e no Oeste 12 e as restantes espalhadas por outras regiões do continente, mas nada de grave”, indicou.O Regimento Sapadores Bombeiros de Lisboa recebeu esta madrugada cerca de 50 pedidos de auxílio na cidade, em três horas, a maioria por causa de inundações provocadas pelo mau tempo.Em declarações à Lusa, fonte do regimento explicou que entre as 04:40 e as 07:45 foram recebidas cerca de 50 chamadas, a maioria referente a inundações em espaços privados ou na via pública.Foram ainda registadas quatro quedas de árvores e três de estruturas em Lisboa.O IPMA prevê para esta quarta-feira chuva que será “por vezes forte e acompanhada de trovoada”, em especial durante a passagem da frente e até ao final da manhã, motivo pelo qual foi emitido aviso laranja para chuva e aviso amarelo para trovoada (que terminam às 09:00 e em alguns distritos às 12:00).“Gradualmente, a partir da tarde, com o pós-frontal, espera-se que a chuva, já em regime de aguaceiros, continue a afetar todo o território, embora com maior intensidade e frequência no litoral das regiões norte e centro. Neste período, ainda continuam a existir condições para ocorrência de trovoada e os aguaceiros poderão ser de granizo, sobretudo nas regiões referidas”, indica o IPMA num comunicado.O vento prevê-se que sopre “forte com rajadas” entre a tarde de hoje e o início da manhã de quinta-feira.Durante a passagem da frente fria, as rajadas poderão atingir 80 quilómetros por hora no litoral e 110 quilómetros por hora nas terras altas das regiões norte e centro, estando em vigor aviso amarelo de vento para estas zonas.O IPMA prevê ainda aumento da agitação marítima na costa ocidental, com ondas do quadrante oeste de quatro a cinco metros, podendo temporariamente atingirem entre os cinco a seis metros entre a noite de hoje e a madrugada de quinta-feira.Foi emitido aviso laranja de agitação marítima para esse período.