Mau tempo na Madeira: Todos os voos cancelados pelo segundo dia consecutivo

As condições meteorológicas adversas estão a condicionar o movimento de aterragens e descolagens no Aeroporto Internacional da Madeira – Cristiano Ronaldo há dois dias, provocando o cancelamento de mais de 130 voos.A página da ANA – Aeroportos da Madeira informa que todas as chegadas e partidas programadas estão canceladas até ao final do dia, o que acontece também para o primeiro voo de domingo da TAP com destino a Lisboa às 01:00.Esta situação afeta muitos milhares de passageiros que não têm alternativa para deixar a ilha.Os avisos laranja emitidos pelo IPMA para a agitação marítima e forte precipitação passam a amarelo depois das 00:00 de domingo.No último balanço divulgado, o Serviço Regional de Proteção Civil da Madeira diz que, com a Madeira afetada pela depressão Emília, até às 16:00 foram registadas 273 ocorrências sendo a mais relevante foi a queda do telhado de uma habitação, no concelho de Santa Cruz, tendo sido necessário realojar uma pessoa.Este serviço menciona que 164 destas ocorrências foram quedas de árvores, 24 quedas de elementos de construção, 34 quedas de rede elétrica, entre outras situações que empenharam 599 operacionais e 284 meios técnicos.Ainda informa que o Funchal foi o concelho com mais situações de intervenção.Também a capitania do Funchal prolongou os avisos de agitação marítima e vento forte para o arquipélago da Madeira até às 18:00 de domingo, estando a costa norte, zonas montanhosas e Porto Santo com aviso laranja devido ao mau tempo.A autoridade marítima regional, com base nas previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), indica que o vento vai soprar “forte a muito forte, diminuindo gradualmente para fresco a muito fresco a partir da noite”.Quanto à ondulação, na costa norte aponta que as vagas vão ser entre os cinco e os sete metros, diminuindo para os três a 3,5 metros, sendo nesta ordem de altura na parte sul.A capitania cancelou o aviso de má visibilidade emitido, referindo que vai ser “boa a moderada, por vezes fraca até final da manhã”.A capitania insiste nas recomendações a toda a comunidade marítima e população em geral para cuidados a ter na preparação de uma ida para o mar, como quando estão no mar ou em zonas costeiras, nomeadamente, o reforço da amarração e vigilância das embarcações, evitar circular nas zonas expostas à agitação marítima e não praticar pesca lúdica. .Mais de 180 ocorrências devido ao mau tempo registadas na Madeira